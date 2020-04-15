Пожар в Чернобыле. Фото: REUTERS

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Ракурс

Пожар в Чернобыле, который горел 11 дней, потушен. Однако на территории зоны отчуждения еще есть очаги тления, которые сейчас тушат спасатели. Радиационный фон в Киеве и области в норме.

Тлеющие пни и древесину тушат на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, к тушению привлечены более 500 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники. Также инженерной техникой создано 158 км минерализованных полос. Как объяснил заместитель главы министра внутренних дел Антон Геращенко, эти полосы созданы для разграничения кварталов леса, чтобы можно было быстро ликвидировать пожар. Также, по его словам, во время тушения пожаров были использованы беспилотники, с помощью которых обнаруживались очаги возгорания, которые не были видны с земли.

Заместитель главы МВД отметил, что на данный момент задержаны двое подозреваемых, которые могли поджечь сухую траву, в результате чего возник масштабный пожар. Ведется следствие, но меру пресечения подозреваемым еще не избирали.

По предварительным данным, один подозреваемый забыл полностью потушить костер, а остатки тлеющего угля высыпал на сухую траву за селом. Другой поджег мусор и траву в трех местах, после чего ситуация вышла из-под контроля.

Как сообщалось, в тушении пожара помог дождь, который начался вечером 13 апреля. Таким образом огонь не успел добраться до военных складов боеприпасов, распределительного блока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), объектов «Укрытие» и «Вектор» и хранилища радиоактивных отходов.