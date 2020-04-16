Пограбування сталося сьогодні близько 14.00, фото: Geoffrey Fairchild

https://racurs.ua/ua/n136869-vidibraly-dva-milyony-u-mykolaievi-bilya-viddilennya-banku-vidbulosya-zuhvale-pograbuvannya.html

Ракурс

У Миколаєві біля відділення банку на проспекті Миру троє грабіжників у масках, погрожуючи зброєю, відібрали в постраждалого сумку з майже 2 млн грн.

Постраждалий перед цим вийшов з цього відділення. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Інцидент стався сьогодні близько 14.00.

Зловмисники залишили місце пограбування на автомобілі «Опель» сріблястого кольору. Зараз їх розшукують правоохоронці, проводиться поліцейська операція «Сирена».

Громадян, які мають інформацію щодо злочинців чи можуть допомогти у розшуку цього автомобіля, правоохоронці закликають повідомляти за номером 102.

За цим інцидентом розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу (розбій). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у ніч на 15 квітня у Києві підірвали банкомат «ПриватБанку».