Справа Чорновол: екс-нардепа відправили під домашній арешт, фото — "РБК-Україна"

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Справа Тетяни Чорновол триває і сьогодні Печерський райсуд Києва продовжив розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату України.

Феміда ухвалила рішення про цілодобовий домашній арешт для Чорновол. Запобіжний захід триватиме до 8 червня включно. Саме на такому рішенні наполягала прокуратура.

Раніше адвокати Чорновол заявили відвід судді Сергія Вовка. За словами Чорновол, Вовк, попри клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт, може обрати суворіший запобіжний захід, зокрема арешт.

Вона вважала, що таким чином генпрокурор Ірина Венедіктова знімає з себе відповідальність і перекладає її на суд. Сьогодні відвід Вовка суд відхилив і цей суддя продовжив головувати у справі.

Перед засіданням суду співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко в ефірі телеканалу «Прямий» заявила, що всі 27 членів фракції готові взяти на поруки Чорновол.

Сьогодні Геращенко відзначила, що суд відхилив клопотання всіх народних депутатів, які просили взяти Чорновол на поруки. За словами парламентаря, у екс-нардепає маленькі діти та батьки, якими вона опікується. Тепер вона не зможе виїхати навіть усупермаркет чи на лікування.

Рішення Вовка тільки підкреслює політичний підтекст справи і її мету — закрити рота і закрити Таню вдома, щоб не лазила по зеленим парканам влади, в — написала Геращенко в Facebook.

Нагадаємо, що 10 квітня слідчі Держбюро розслідувань провели обшуки й оголосили підозру колишньому нардепу. Їй інкримінують підпал та умисне убивство людини (п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 КК України).

Правоохоронці вважають, що 18 лютого 2014 року Чорновол керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі центрального офісу Партії регіонів у Києві. Тоді в пожежі загинула людина.

За Чорновол заступилися екс-президент Петро Порошенко, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.