Піщана буря в Києві: Кульбіда розповів, коли вщухне вітер і чи можливе рознесення забруднення з ЧАЕС

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Піщана буря в Києві стривожила мешканців столиці та передмістя. Водночас причиною стихії, за словами директора Українського гідрометецентру Миколи Кульбіди, є посилення вітру до 15−20 м/с на території Київської та Житомирської областей, а також тривала відсутність опадів.

Напрямок вітру західний, тобто зовсім не з Чорнобильського напрямку. Повітряна маса надходить з напрямку Житомира. Підстав вважати, що у цих повітряних масах можуть бути радіоактивні чи хімічні забруднення немає, — запевнив Кульбіда, пише «Главком».

Він додав, що причина пилової бурі — суто природного, а не техногенного характеру.

Ця ситуація склалася не сьогодні, адже тривалий період суттєвих дощів на території Житомирської та Київської областей не було. Внаслідок цього поверхневий шар ґрунту настільки був пересушений, що найменші пориви вітру спричинили видування і переміщення пилу, — резюмував він.

Метеоролог також запевнив, що вітер заспокоїться у кінці дня.

Слова Кульбіди підтвердили й в Українському науково-дослідному гідрометеоінституту.

Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідного гідрометеоінституту Віра Балабух зазначила, що сьогоднішня стихія, яка нині вирує у Київський області, — це просто пилова буря.

Її давно варто було очікувати. Відношення до пожеж в Чорнобилі вона не має. Просто за такої високої швидкості вітру і посух, це закономірно. Почалися польові роботи, люди обробляють городи, а дощу який пройшов було не достатньо, — зазначила Балабух в коментарі 350.org.

Нагадаємо, Укргідрометцентр оголосив на 16 квітня жовтий (перший) рівень небезпечності через пориви вітру та пилову бурю в Києві. Окрім цього, 17 квітня у південно-східній частині України очікуються пориви вітру 15−20 м/с, а у північних, Волинській, Рівненській областях, вночі 18 та 19 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0−5°.