В Україні триває спалах коронавірусу, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Кількість безробітних в Україні за час дії карантину зросла на 1 млн осіб.

Тепер цей показник становить 2,5−2,8 млн осіб. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Торгово-промислову палату (ТПП) України.

Зазначається, що в перші два тижні карантину в березні кількість безробітних зросла на 500−700 тис. осіб, у наступні два тижні у квітні — ще на 500−600 тис.

Таким чином, у ТПП кількість безробітних оцінюють у 13,7−15,4%.

Це найвищий показник за останні 15 років, — наголошує президент ТПП Геннадій Чижиков.

Водночас цей показник не враховує кількості трудових мігрантів, які після початку пандемії коронавірусу повернулися до України.

У ТПП зазначають, що в «зупинених» галузях було зайнято близько 4 млн осіб. 26% з опитаних палатою компаній заявили, що планують скоротити персонал, ще 30% - не ухвалили остаточного рішення.

Водночас за даними Державної служби зайнятості станом на 13 квітня кількість зареєстрованих безробітних становила 387,5 тис. осіб.

Нагадаємо, у МОЗ вчора заявили, що говорити про вихід з карантину в Україні наразі недоцільно.