Особливий режим в'їзду до Києва. Фото: Ракурс

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Ракурс

Особливий режим в’їзду до Києва почав діяти з сьогоднішнього дня. Починаючи з 13.00 у всіх водіїв і пасажирів автотранспорту, який в’їжджає до столиці, вимірюється температура. Дані обмеження носять тимчасовий характер і після Великодня, 20 квітня, їх планується скасувати.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

Пантелєєв зазначив, що контроль за дотриманням особливого режиму в’їзду до Києва здійснюють всі служби. На блокпостах присутні поліцейські і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також залучені медпрацівники.

Чиновник уточнив, що дані обмеження вимушені. Наразі на в’їздах до Києва вже спостерігаються великі пробки.

Пантелєєв повідомив, що дані заходи плануються проводити до понеділка, 20 квітня, але остаточне рішення про скасування особливого режиму в’їзду буде прийнято пізніше. Все залежить від того, наскільки стабільною буде ситуація в Києві.

За словами чиновника, обмеження може бути знято лише в тому випадку, якщо в Києві біля храмів, церков та інших культових споруд не буде спостерігатися великого скупчення людей.

Раніше «Ракурс» представив карту блокпостів на в’їздах до Києва, на яких буде проводитися термометрія.