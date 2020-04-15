Блокпости на в'їздах до Києва з 16 квітня. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136790-blokposty-na-v-yizdah-do-kyieva-z-16-kvitnya-de-budut-vymiruvaty-temperaturu-vodiyam-karta.html

Ракурс

Блокпости на в’їздах до Києва почнуть працювати вже завтра о 13.00. Карта блокпостів з’явилася у соціальних мережах. Як відомо, з 16 по 20 квітня на в’їздах до Києва буде посилено режим пропуску. У всіх водіїв і пасажирів перевірятимуть температуру.

Про це під час прес-конференції заявив мер Києва Віталій Кличко.

Дане обмеження стосується автобусів, а також пасажирського і легкового транспорту, що перевозить понад трьох пасажирів із водієм включно. У зв’язку з новими обмеженнями на в’їздах до Києва можуть виникнути пробки.

Якщо підчас перевірки температура виявиться вищою за 37,5 градусів, то буде проводитися тестування на COVID-19, а громадянина відправлять на самоізоляцію. Якщо температура тіла буде вищою за 38,0 градусів, то передбачена обов’язкова госпіталізація.

Як раніше писав «Ракурс», напередодні Великодня у Києві посилять обмеження. На в’їздах до столиці працюватимуть блокпости, на яких у всіх буде проводитися термометрія.