Блокпосты на въездах в Киев с 16 апреля. Фото: Ракурс

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Ракурс

Блокпосты на въездах в Киев начнут работать уже завтра в 13.00. Карта блокпостов появилась в соцсетях. Как известно, с 16 по 20 апреля на въездах в Киев будет усилен режим пропуска. У всех водителей и пассажиров будут проверять температуру.

Об этом во время пресс-конференции заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Данное ограничение касается автобусов, а также пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров с водителем включительно. В связи с новыми ограничениями на въездах в Киев могут возникнуть пробки.

Если при проверке температура окажется выше 37,5 градусов, то будет проводиться тестирование на COVID-19, а человека отправят на самоизоляцию. Если температура тела будет выше 38,0 градусов, то предусмотрена обязательная госпитализация.

Как ранее писал «Ракурс», накануне Пасхи в Киеве усилят ограничения. На въездах в столицу будут работать блокпосты, на которых у всех будет проводиться термометрия.