Виталий Кличко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n136774-klichko-rasskazal-skolko-poteryal-kiev-iz-za-koronavirusa.html

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Киев из-за мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, потерял уже более 1 млрд грн.

Об этом в сегодняшнем видеообращении завил мэр столицы Виталий Кличко.

Я не исключаю, что эта цифра может увеличиться, ситуация осложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько будет длиться карантин, — подчеркнул Кличко.

В связи с этим, отметил Кличко, расходы города было решено сократить на 4,1 млрд грн.

По его словам, это «болезненные, но необходимые шаги», на которые пришлось пойти.

Нужно сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к нормальной жизни, — отметил Кличко.

В то же время мэр Киева подчеркнул, что средства на развитие города остались. В частности, не было остановлено строительство важных объектов инфраструктуры.

Сегодня сложная ситуация не только в Украине. Кризис, который вызвала пандемия, уже ударил по экономике таких стран как США, Китай, Германия, — подчеркнул Кличко. — Конечно, Украина также несет большие финансовые потери. Киев — не исключение.

Напомним, Кличко сегодня сообщил, что в Киеве уже обнаружили более 600 больных коронавирусом.