В Киеве более 600 больных коронавирусом

https://racurs.ua/n136768-v-kieve-600-bolnyh-koronavirusom-iz-kievo-pecherskoy-lavry-gospitalizirovali-esche-treh.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован у 612 человек. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 61 человека. За последние сутки умер один больной COVID-19, это уже 11 смерть в Киеве.

Заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет. Также среди новых инфицированных шестеро детей. Об этом во время онлайн-брифинга 15 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Среди новых случаев инфицирования один зарегистрирован в Киево-Печерской лавре, еще три — в Ионинском монастыре. Кроме того, за минувшие сутки из Киево-Печерской лавры, где уже около 100 инфицированных, госпитализировали еще трех больных: одну монахиню и двух учеников семинарии. На территории лавры установлены медицинские посты, всем измеряют температуру. Еще у 20 человек из семинарии взяли анализы для ПЦР-тестирования.

Вчера в лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также духовной академии и семинарии, — отметил Кличко.

Сейчас наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Печерском районе Киева — 180 человек. Именно там расположена Киево-Печерская лавра. На втором месте по количеству больных Дарницкий район — 96 случаев, в Соломенском и Шевченковском районах — 66 и 64 больных соответственно.

Как писал «Ракурс», коронавирус в Украине диагностирован уже у 3 тыс. 764 человек, из них 260 детей и 684 медицинских работника. За последние сутки инфицирование COVID-19 подтвердили еще у 392 человек.