Катастрофа МАУ в Иране. Фото: uatv.ua

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Иран предлагает Украине подписать меморандум о взаимопонимании после катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Тегеран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ. Они должны признать, что причиной катастрофы стала «человеческая ошибка». Об этом сообщает Radio Farda.

В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдаче бортового содержания видеорегистратора после их анализа, — пишет СМИ.

Напомним, на днях Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, попросили Иран из-за коронавирусного карантина отложить проведение исследований «черных ящиков».