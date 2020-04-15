Сбитый самолет МАУ: Иран пытается выменять отказ Украины от суда на денежные компенсации и «черные ящики»https://racurs.ua/n136767-sbityy-samolet-mau-iran-pytaetsya-vymenyat-otkaz-ukrainy-ot-suda-na-denejnye-kompensacii.htmlРакурс
Иран предлагает Украине подписать меморандум о взаимопонимании после катастрофы самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Тегеран направил Министерству иностранных дел Украины проект меморандума, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ. Они должны признать, что причиной катастрофы стала «человеческая ошибка». Об этом сообщает Radio Farda.
В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдаче бортового содержания видеорегистратора после их анализа, — пишет СМИ.
Напомним, на днях Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, попросили Иран из-за коронавирусного карантина отложить проведение исследований «черных ящиков».