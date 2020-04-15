Катастрофа МАУ в Ірані. Фото: uatv.ua

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Іран пропонує Україні підписати меморандум про взаєморозуміння після катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Тегеран направив Міністерству закордонних справ України проект меморандуму, який зобов’язує Україну та сім’ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ. На думку Ірану, вони повинні визнати, що причиною катастрофи стала «людська помилка». Про це повідомляє Radio Farda.

У зазначеному документі також передбачається, що Україна і сім’ї загиблих не повинні переслідувати Іран в кримінальному та судовому порядку в обмін на виплату компенсації Іраном і видачу бортового вмісту реєстратора після його аналізу, — пише ЗМІ.

Нагадаємо, днями Канада і ще декілька країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані, попросили Іран через коронавірусний карантин відкласти проведення досліджень «чорних ящиків».