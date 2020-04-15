У Києві понад 600 хворих на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n136768-u-kyievi-600-hvoryh-na-koronavirus-z-kyievo-pecherskoyi-lavry-gospitalizuvaly-sche-troh.html

Ракурс

Коронавірус у Києві діагностований у 612 осіб. За останню добу кількість інфікованих збільшилася на 61 особу. За останню добу помер один хворий на COVID-19, це вже 11 смерть у Києві.

Захворіли 26 жінок віком від 26 до 65 років та 29 чоловіків віком від 20 до 67 років. Також серед нових інфікованих є шестеро дітей. Про це під час онлайн-брифінгу 15 квітня розповів мер Києва Віталій Кличко.

До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Серед нових випадків інфікування один зареєстрований у Києво-Печерській лаврі, ще три — в Іонінському монастирі. Окрім того, за минулу добу з Києво-Печерської лаври, де вже близько 100 інфікованих, госпіталізували ще трьох хворих: одну черницю та двох учнів семінарії. На території лаври встановлені медичні пости, усім вимірюють температуру. Ще у 20 осіб з семінарії взяли аналізи для ПЛР-тестування.

Вчора в лаврі провели посилену дезінфекцію усіх будівель, а також духовної академії та семінарії, — зазначив Кличко.

Наразі найбільша кількість хворих зареєстрована у Печерському районі Києва — 180 осіб. Саме там розташована Києво-Печерська лавра. На другому місці за кількістю хворих Дарницький район — 96 випадків, у Солом’янському та Шевченківському районах — 66 та 64 хворих відповідно.

Як писав «Ракурс», коронавірус в Україні діагностований вже у 3 тис. 764 осіб, з них 260 дітей та 684 медичних працівників. За останню добу інфікування COVID-19 підтвердили ще у 392 осіб.