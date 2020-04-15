Віталій Кличко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n136774-klychko-rozpoviv-skilky-vje-vtratyv-kyyiv-cherez-koronavirus.html

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Київ через заходи, пов’язані з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, втратив вже понад 1 млрд грн.

Про це у сьогоднішньому відеозверненні завив мер столиці Віталій Кличко.

Я не виключаю, що ця цифра може збільшитися, ситуація ускладнюється тим, що поки неможливо точно визначити, скільки буде тривати карантин, — наголосив Кличко.

У зв’язку з цим, зазначив Кличко, витрати міста було вирішено скоротити на 4,1 млрд грн.

За його словами, це «болючі, але необхідні кроки», на які довелося піти.

Потрібно зробити все, щоб місто протрималося і скоріше повернулося до нормального життя, — зазначив Кличко.

Водночас мер Києва наголосив, що кошти на розвиток міста залишилися. Зокрема, не було зупинене будівництво важливих об'єктів інфраструктури.

Сьогодні складна ситуація не лише в Україні. Криза, яку спричинила пандемія, вже вдарила по економіці таких держав як США, Китай, Німеччина, — наголосив Кличко. — Звісно, Україна також зазнає великих фінансових втрат. Київ — не виключення.

Нагадаємо, Кличко сьогодні повідомив, що в Києві вже виявили понад 600 хворих на коронавірус.