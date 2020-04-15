Пожежа в Чорнобилі. Фото: Україна.ру

https://racurs.ua/ua/n136772-klychko-rozpoviv-pro-radiaciynyy-fon-u-kyievi.html

Ракурс

Пожежа в Чорнобилі, яку не можуть ліквідувати протягом декількох днів, викликає стурбованість жителів Києва. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці постійно проводиться контроль радіаційного фону.

Наразі радіаційний фон у Києві залишається у межах норми і не перевищує 0,013 мкР/год. Згідно з нормами, рівень радіаційного фону не повинен перевищувати 0,03 мкР/год, заявив Кличко під час сьогоднішнього брифінгу.

Мер Києва додав, що причиною пожеж у Чорнобильській зоні є підпал сухої трави.

Користувачі соцмереж стали скаржитися на те, що в Києві високий рівень загазованості і чути сильний запах гару. Деякі користувачі заявили, що пожежа в Чорнобилі не менш небезпечна, ніж коронавірус. Кияни вважають, що Кличко повинен попросити допомоги в ліквідації пожежі, поки не стало занадто пізно.

Тим часом в. о. керівника Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у Facebook заявив, що в Чорнобильській зоні радіаційний фон у межах норми, але є точкові несуттєві перевищення.

Фірсов додав, що рівень радіації становить 12−15 мкР/год або 0,12−0,15 мкЗв/год. Дані показники не перевищують природний радіаційний фон.

А ось міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу порадив громадянам із хронічними захворюваннями легенів і серцево-судинної системи не виходити з дому в зв’язку з пожежами в Чорнобильській зоні. За словами Степанова, у повітрі, особливо вранці, спостерігається підвищений вміст шкідливих часток. Міністр також порадив більше пити води і проводити в приміщеннях вологе прибирання.

Як раніше писав «Ракурс», Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки опублікував прогноз переміщення потенційно забрудненого повітря через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження на 14−15 квітня.