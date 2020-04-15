Пожар в Чернобыле. Фото: Украина.ру

https://racurs.ua/n136772-klichko-rasskazal-o-radiacionnom-fone-v-kieve.html

Ракурс

Пожар в Чернобыле, который не могут ликвидировать на протяжении нескольких дней, вызывает обеспокоенность жителей Киева. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице постоянно проводится контроль радиационного фона.

В настоящее время радиационный фон в Киеве остается в пределах нормы и не превышает 0,013 мкР/ч. Согласно нормам, уровень радиационного фона не должен превышать 0,03 мкР/ч, заявил Кличко во время сегодняшнего брифинга.

Мэр Киева добавил, что причиной пожаров в Чернобыльской зоне является поджог сухой травы.

Пользователи соцсетей стали жаловаться на то, что в Киеве высокий уровень загазованности и присутствует сильный запах гари. Некоторые пользователи заявили, что пожар в Чернобыле не менее опасен, чем коронавирус. Киевляне считают, что Кличко должен попросить помощи в ликвидации пожара, пока не стало слишком поздно.

Тем временем и. о. руководителя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в Facebook заявил, что в Чернобыльской зоне радиационный фон находится в пределах нормы, но есть точечные несущественные превышения.

Фирсов добавил, что уровень радиации составляет 12−15 мкР/ч или 0,12−0,15 мкЗв/ч. Данные показатели не превышают естественный радиационный фон.

А вот министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга посоветовал гражданам с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы не выходить из дома в связи с пожарами в Чернобыльской зоне. По словам Степанова, в воздухе, особенно утром, наблюдается повышенное содержание вредных частиц. Министр также посоветовал больше пить воды и проводить в помещениях влажную уборку.

Как ранее писал «Ракурс», Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности опубликовал прогноз перемещения потенциально загрязненного воздуха из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения на 14−15 апреля.