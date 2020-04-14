Прогноз перемещения потенциально загрязненного воздуха из Чернобыля на 15 апреля: появилась новая карта

https://racurs.ua/n136726-prognoz-peremescheniya-potencialno-zagryaznennogo-vozduha-iz-chernobylya-na-15-aprelya-poyavilas.html

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Прогноз перемещения потенциально загрязненного воздуха из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения на 14−15 апреля обнародовал Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

По состоянию на 12.00 вторника, несмотря на осадки, в Чернобыле и зоне безусловного отселения продолжается пожар. Сейчас насчитывается несколько отдельных зон воспламенения: в Денисовицком, Котовском, Корогодском, Паришивском и Лубянском лесничествах, — сообщил информационно-кризисный центр Госатомрегулирования.

Согласно прогнозным расчетам траектории движения, ветер в течение ближайших суток переместит загрязненный воздух в южном и юго-восточном направлениях.

В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки. Поэтому, максимальные концентрации цезия-137 в приземном слое воздуха Киева могут временно достигать единиц мБк/м3.

Прогнозируемые концентрации… не наносят вреда здоровью населения, — говорится в сообщении.

Кроме этого, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского обнародовала данные о радиационном фоне в Киеве:

Напомним, что в отдельных районах зоны отчуждения до сих пор наблюдается незначительное тления лесной подстилки. По состоянию на 10.00 14 апреля было зафиксировано 32-кратное превышение контрольных уровней объемной активности цезия-137 в приземном слое воздуха по адресу Чернобыль, ул. Кирова 42 и в 14 раз — на автоматизированном посту радиационного контроля Копачи.