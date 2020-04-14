Прогноз переміщення потенційно забрудненого повітря з Чорнобиля на 15 квітня: з’явилася нова карта

https://racurs.ua/ua/n136726-prognoz-peremischennya-zabrudnenogo-povitrya-z-chornobylya-na-15-kvitnya-opryludneno-novu-kartu.html

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Прогноз переміщення забрудненого повітря внаслідок пожежі у Чорнобильській зоні відчуження на 14−15 квітня оприлюднив Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Станом на 12.00 вівторка, незважаючи на опади, у Чорнобилі і зоні безумовного відселення триває пожежа. Наразі, нараховується декілька окремих зон займання: у Денисовицькому, Котовському, Корогодському, Паришівському та Луб’янському лісництвах, — повідомив інформаційно-кризовий центр Держатомрегулювання.

За прогнозними розрахунками траєкторії руху, вітер впродовж найближчої доби перемістить забруднене повітря у південному та південно-східному напрямках.

В цей період по всій Київській області спостерігатимуться опади. Тому, згідно з прогнозом максимальні концентрації Цезію-137 у приземному шарі повітря Києва можуть тимчасово сягати одиниць мБк/м3.

Прогнозовані концентрації… не завдають шкоди здоров’ю населення, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського оприлюднила дані щодо радіаційного фону у Києві:

Нагадаємо, що в окремих районах зони відчуження досі спостерігається незначне тління лісової підстилки. Станом на 10.00 14 квітня було зафіксовано перевищення у 32 рази контрольних рівнів об'ємної активності Цезію-137 у приземному шарі повітря за адресою Чорнобиль, вул. Кірова 42 та у 14 разів — на автоматизованому посту радіаційного контролю Копачі.