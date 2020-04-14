Антикорупційний суд наклав арешт на золоті злитки екс-судді. Фото: UBR.ua

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Ракурс

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на два злитка золота та банківську квитанцію колишнього судді Володимирецького районного суду Рівненської області Віталія Поровського. Ці злитки не були відображені у електронній декларації колишнього судді.

Їх знайшли 12 лютого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під час обшуку у Володимирецькому районному суді. У кабінеті Поровського знайшли два злитка золота: Switzerland (Fine gold, проба 999,9 вагою 100 грам) і Credit Suisse (Fine gold, проба 999,9, вага 100 грам). Також була знайдена банківська квитанція, на який міститься підпис покупця і назва банківської установи. Про це пише «Слово і діло».

Ці злитки не були відображені в електронній декларації судді перед звільненням та за 2019 рік. Тому детективи НАБУ звернулися до Вищого антикорупційного суду з проханням накласти арешт на знайдене золото. 18 березня ВАКС відмовився це зробити, проте прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав апеляцію, заявивши, що ці злитки можуть бути речовим доказами у справі про недостовірне декларування Поровським.

Прокурор додав, що вилучені злитки містять на собі ідентифікаційні дані, які дозволять встановити коли та за яких обставин вони були придбані підозрюваним, що є суттєвим для повного та всебічного з’ясування обставин кримінального правопорушення. Саме тому він попросив накласти на них арешт.

Вивчивши скаргу, колегія суддів її задовольнила і наклала арешт на два золотих злитка та банківську квитанцію. Про це йдеться в ухвалі апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 8 квітня.

Як писав «Ракурс», раніше Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у виді застави у розмірі 546 тис. 520 грн. Він підозрюється у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, він та інший екс-нардеп незаконно отримали компенсацію на витрати за винайм номерів у готелі.