Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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У Запоріжжі коронавірус забрав життя 65-річного чоловіка — директора одного з місцевих ринків.

Заражений COVID-19 пацієнт помер у обласній інфекційній лікарні у ніч на 14 квітня. Останній час чоловік був у важкому стані, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Про це сьогодні повідомляє «Укрінформ» із посиланням на джерела.

Медики розповіли, що перші симптоми коронавірусу у бізнесмена з’явилися ще 19 березня. Протягом тижня він займався самолікуванням, потім вирішив звернутися до лікарів. У лікарні йому зробили рентген і діагностували пневмонію. А вже 3 квітня у нього підтвердили коронавірус.

Зазначається, що раніше цей директор ринку порушив правила карантину і дозволив кільком підприємцям працювати. Правоохоронці згодом виявили порушення та виписали штрафи. Після того, як коронавірус виявили у директора ринку, поліцейських, які з ним контактували, також перевірили.

Таким чином на Запоріжжі вже двоє осіб померли від коронавірусу. Перший випадок був зафіксований у Мелітополі. Станом на сьогодні в області заражені 89 осіб, 11 осіб вже одужали.

Тим часом Telegram-канал CORONAVIRUS інформує, що у Києві жертвою COVID-19 став 67-річний співробітник столичного метро, який працював слюсарем у підземці та жив на Троєщині. Його госпіталізували 7 квітня, а 10 квітня тест на коронавірус дав позитивний результат. Він не їздив за кордон і не спілкувався з тими, хто повернувся з інших країн.

На Закарпатті від коронавірусу померли 84-річний чоловік із Івано-Франківська та 72-річна жінка з села Велика Тур’я.

Нагадаємо, в Києві сьогодні підтвердили 551 випадок зараження. Від COVID-19 одужали 12 людей, 10 хворих померли.