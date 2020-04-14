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Ракурс
Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу, з’явилося фото і відео / Фото: Фейсбук

Карпати замело посеред квітня, у високогір’ї випав метр снігу (ФОТО, ВІДЕО)

14 кві 2020, 15:50
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Сніг у Карпатах випав посеред весни — 14 квітня. Подекуди температура повітря у вівторок знизилася до — 5 °C. Водночас мешканці низки населених пунктів оприлюднили в соцмережах фото і відео снігопадів у Карпатах.

Окрім цього, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост сьогодні зранку повідомив про опади у вигляді снігу на горі Піп Іван Чорногірський, а також морозну температуру повітря — 2 °C.

За даними сніголавинних станцій станом на 9.00 14 квітня на вершині Пожижевська хмарно, дощ, мокрий сніг, сніг. Висота снігового покриву становить 10−116 см, сніг свіжий, слабо закріплений і нестабільний. На вершині Плай також йде сніг. На сніголавинному посту Драгобрат висота снігового покриву становить 118 см, — інформує у Фейсбук Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Джерело: Ракурс


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