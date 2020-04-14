Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу, з’явилося фото і відео / Фото: Фейсбук

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Сніг у Карпатах випав посеред весни — 14 квітня. Подекуди температура повітря у вівторок знизилася до — 5 °C. Водночас мешканці низки населених пунктів оприлюднили в соцмережах фото і відео снігопадів у Карпатах.

Окрім цього, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост сьогодні зранку повідомив про опади у вигляді снігу на горі Піп Іван Чорногірський, а також морозну температуру повітря — 2 °C.