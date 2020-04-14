Ракурсhttps://racurs.ua/
Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу, з’явилося фото і відео / Фото: Фейсбук
Карпати замело посеред квітня, у високогір’ї випав метр снігу (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n136723-karpaty-zamelo-posered-kvitnya-u-vysokogir-yi-nasypalo-metr-snigu-foto-video.htmlРакурс
Сніг у Карпатах випав посеред весни — 14 квітня. Подекуди температура повітря у вівторок знизилася до — 5 °C. Водночас мешканці низки населених пунктів оприлюднили в соцмережах фото і відео снігопадів у Карпатах.
Окрім цього, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост сьогодні зранку повідомив про опади у вигляді снігу на горі Піп Іван Чорногірський, а також морозну температуру повітря — 2 °C.
За даними сніголавинних станцій станом на 9.00 14 квітня на вершині Пожижевська хмарно, дощ, мокрий сніг, сніг. Висота снігового покриву становить 10−116 см, сніг свіжий, слабо закріплений і нестабільний. На вершині Плай також йде сніг. На сніголавинному посту Драгобрат висота снігового покриву становить 118 см, — інформує у Фейсбук Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.
Коронавірус SARS-CoV-2: загадковий порушник законів епідеміології
«На танках через Атлантику!»: низькопробна фантастика про потраплянців дає змогу передбачити, куди імперія завдасть чергового удару
«На танках через Атлантику!»: низькопробна фантастика про потраплянців дає змогу передбачити, куди імперія завдасть чергового удару
Загрузка...