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Снег в Карпатах: в высокогорье намело метр апрельского снега, появились фото и видео
Карпаты замело посреди апреля, в высокогорье выпал метр снега (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n136723-karpaty-zamelo-posredi-aprelya-v-vysokogore-nasypalo-metr-snega-foto-video.htmlРакурс
Снег в Карпатах выпал посреди весны — 14 апреля. Кое-где температура воздуха во вторник снизилась до — 5 °C. В то же время жители ряда населенных пунктов обнародовали в соцсетях фото и видео снегопадов в Карпатах.
Кроме этого, Черногорский горный поисково-спасательный пост сегодня утром сообщил об осадках в виде снега на горе Поп Иван Черногорский, а также морозной температуре воздуха — 2 °C.
По данным снеголавинных станций по состоянию на 9.00 14 апреля на вершине Пожижевская облачно, дождь, мокрый снег, снег. Высота снежного покрова составляет 10−116 см, снег свежий, слабо закреплен и нестабилен. На вершине Плай также идет снег. На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 118 см, — информирует в Фейсбук Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.
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