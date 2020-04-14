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Ракурс
Снег в Карпатах: в высокогорье намело метр апрельского снега, появились фото и видео

Карпаты замело посреди апреля, в высокогорье выпал метр снега (ФОТО, ВИДЕО)

14 апр 2020, 15:50
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Снег в Карпатах выпал посреди весны — 14 апреля. Кое-где температура воздуха во вторник снизилась до — 5 °C. В то же время жители ряда населенных пунктов обнародовали в соцсетях фото и видео снегопадов в Карпатах.

Кроме этого, Черногорский горный поисково-спасательный пост сегодня утром сообщил об осадках в виде снега на горе Поп Иван Черногорский, а также морозной температуре воздуха — 2 °C.

По данным снеголавинных станций по состоянию на 9.00 14 апреля на вершине Пожижевская облачно, дождь, мокрый снег, снег. Высота снежного покрова составляет 10−116 см, снег свежий, слабо закреплен и нестабилен. На вершине Плай также идет снег. На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 118 см, — информирует в Фейсбук Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Сніг у Карпатах: у високогір’ї намело метр квітневого снігу / Фото: Фейсбук

Источник: Ракурс


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