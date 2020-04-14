Снег в Карпатах: в высокогорье намело метр апрельского снега, появились фото и видео

https://racurs.ua/n136723-karpaty-zamelo-posredi-aprelya-v-vysokogore-nasypalo-metr-snega-foto-video.html

Ракурс

Снег в Карпатах выпал посреди весны — 14 апреля. Кое-где температура воздуха во вторник снизилась до — 5 °C. В то же время жители ряда населенных пунктов обнародовали в соцсетях фото и видео снегопадов в Карпатах.

Кроме этого, Черногорский горный поисково-спасательный пост сегодня утром сообщил об осадках в виде снега на горе Поп Иван Черногорский, а также морозной температуре воздуха — 2 °C.