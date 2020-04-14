Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Запорожье коронавирус унес жизнь 65-летнего мужчины — директора одного из местных рынков.

Зараженный COVID-19 пациент умер в областной инфекционной больнице в ночь на 14 апреля. Последнее время мужчина был в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня сообщает «Укринформ» со ссылкой на источники.

Медики рассказали, что первые симптомы коронавируса у бизнесмена появились еще 19 марта. В течение недели он занимался самолечением, потом решил обратиться к врачам. В больнице ему сделали рентген и диагностировали пневмонию. А уже 3 апреля у него подтвердили коронавирус.

Отмечается, что ранее этот директор рынка нарушил правила карантина и позволил нескольким предпринимателям работать. Правоохранители впоследствии обнаружили нарушения и выписали штрафы. После того, как коронавирус обнаружили у директора рынка, полицейских, которые с ним контактировали, также проверили.

Таким образом на Запорожье уже два человека умерли от коронавируса. Первый случай был зафиксирован в Мелитополе. По состоянию на сегодня в области заражены 89 человек, 11 человек уже выздоровели.

Тем временем Telegram-канал CORONAVIRUS информирует, что в Киеве жертвой COVID-19 стал 67-летний сотрудник столичного метро, который работал слесарем в подземке и жил на Троещине. Его госпитализировали 7 апреля, а 10 апреля тест на коронавирус дал положительный результат. Он не ездил за границу и не общался с теми, кто вернулся из других стран.

На Закарпатье от коронавирус умерли 84-летний мужчина из Ивано-Франковска и 72-летняя женщина из села Великая Турья.

Напомним, в Киеве сегодня подтвердили 551 случай заражения. От COVID-19 выздоровели 12 людей, 10 больных умерли.