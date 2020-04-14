Антикоррупционный суд наложил арест на золотые слитки экс-судьи. Фото: UBR.ua

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Ракурс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на два золотых слитка и банковскую квитанцию ​​бывшего судьи Владимирецкого районного суда Ровенской области Виталия Поровского. Эти слитки не были внесены в электронную декларацию бывшего судьи.

Их нашли 12 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) во время обыска во Владимирецком районном суде. В кабинете Поровского нашли два золотых слитка: Switzerland (Fine gold, проба 999,9 весом 100 грамм) и Credit Suisse (Fine gold, проба 999,9, вес 100 грамм). Также была найдена банковская квитанция, на который содержится подпись покупателя и название банковского учреждения. Об этом пишет «Слово и дело».

Эти слитки не были отражены в электронной декларации перед увольнением и за 2019 год. Поэтому детективы НАБУ обратились в Высший антикоррупционного суд с просьбой наложить арест на найденное золото. 18 марта ВАКС отказался это сделать, однако прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал апелляцию, заявив, что эти слитки могут быть вещественным доказательствами по делу о недостоверном декларировании Поровским.

Прокурор добавил, что изъятые слитки содержат на себе идентификационные данные, которые позволят установить когда и при каких обстоятельствах они были приобретены подозреваемым, что является существенным для полного и всестороннего выяснения обстоятельств уголовного правонарушения. Именно поэтому он попросил наложить на них арест.

Изучив жалобу, коллегия судей ее удовлетворила и наложила арест на два золотых слитка и банковскую квитанцию. Об этом говорится в постановлении апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 8 апреля.

Как писал «Ракурс», ранее Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде залога в размере 546 тыс. 520 грн. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он и другой экс-нардеп незаконно получили компенсацию на расходы по съему номеров в гостинице.