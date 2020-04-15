«ПриватБанк» програв компаніям Суркісів суд на 7 млрд грн. Фото: НВ

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Ракурс

«ПриватБанк», державний банк України, повинен буде виплатити 7 млрд грн шести офшорним компаніям, які пов’язані з Ігорем і Григорієм Суркісами.

Сьогодні, 15 квітня, Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду, яким з державного «ПриватБанку» стягується 7 млрд грн, які зберігалися на депозитах шести компаній, пов’язаних з братами Суркісами в кіпрській філії «ПриватБанку» до націоналізації. Про це повідомляє прес-служба суду.

Згідно з роз’ясненням суду, банк повинен виконати умови депозитних договорів, укладених з компаніями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (усі — Великобританія). Йдеться про виплату суми вкладів і відсотків — всього 250 млн дол. або близько 7 млрд грн.

«ПриватБанк» наполягав на тому, що виконати договори неможливо, оскільки депозити були конвертовані в капітал банку під час націоналізації. Зазначається, що столичний суд розглянув апеляційну скаргу, подану Міністерством юстиції і «ПриватБанком». Тому касаційну скаргу на це рішення подати вже не можна.

Міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook зазначив, що ні про яку «зраду» не йдеться, тому що скарга стосувалася ще постанови суду за 2017 рік. Саме тоді суд зобов’язав «ПриватБанк» обслуговувати депозити деяких іноземних компаній без будь-яких обмежень. Сьогоднішнім рішенням суду лише підтвердив свою постанову за 2017 рік.

Раніше Печерський суд підтвердив обов’язок «ПриватБанку» виконувати умови депозитних договорів з офшорними компаніями братів Суркісів.

Як відомо, сім’я Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну коштів на акції «ПриватБанку» (кошти власників і пов’язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку).