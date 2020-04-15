«ПриватБанк» проиграл компаниям Суркисов суд на 7 млрд грн. Фото: НВ

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Ракурс

«ПриватБанк», государственный банк Украины, должен будет выплатить 7 млрд грн шести офшорным компаниям, которые связаны с Игорем и Григорием Суркисами.

Сегодня, 15 апреля, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда, которым с государственного «ПриватБанка» взыскивается 7 млрд грн, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с братьями Суркисами в кипрском филиале «ПриватБанка» до национализации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (все — Великобритания). Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов — всего 250 млн долл. или около 7 млрд грн.

«ПриватБанк» настаивал на том, что исполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка во время национализации. Отмечается, что столичный суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную Министерством юстиции и «ПриватБанком». Поэтому кассационную жалобу на это решение подать нельзя.

Министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook отметил, что ни о какой «зраде» речь не идет, потому что жалоба касалась еще постановления суда за 2017 год. Именно тогда суд обязал «ПриватБанк» обслуживать депозиты некоторых иностранных компаний без каких-либо ограничений. Сегодняшним решением суд лишь подтвердил свое постановление за 2017 год.

Ранее Печерский суд подтвердил обязанность «ПриватБанка» выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов.

Как известно, семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена средств на акции «ПриватБанка» (средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка).