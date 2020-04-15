Коронавірус в Україні: Ми не Південна Корея і не можемо собі дозволити усіх тестувати - Ляшко / Фото: Громадське радіо

https://racurs.ua/ua/n136786-lyashko-ukrayina-ne-pivdenna-koreya-my-ne-mojemo-sobi-dozvolyty-usih-testuvaty-na-covid-19.html

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Тести на коронавірус в Україні роблять усім, хто має симптоми COVID-19, а також контактним особам. Про це розповів сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він також зазначив, що не розуміє ініціативи щодо масового тестування населення на коронавірусну інфекцію.

Зокрема, на його думку, немає стратегії у тому, щоб наприклад прийти до супермаркету і всіх тестувати.

Мені кажуть: ось якби ми більше тестували, більше б виявляли, це добре, ми б їх ізолювали. Так ми і не відмовляємося від тестування. Ми будемо його збільшувати. Але у нас є чіткі критерії, кого тестувати. Південна Корея змогла собі таке дозволити — всіх тестувати. Українська економіка і українська система охорони здоров’я — це не Південна Корея. У нас тестують всіх, хто має симптоми і хто був у контакті. Оскільки вони можуть переносити інфекцію. Їх потрібно виявити й ізолювати, — зазначив Ляшко в інтерв’ю НВ.

Окрім цього, він навів приклад Італії, де станом на 4 квітня захворіло 9 тис. медпрацівників. Загалом італійський медперсонал тестували дуже часто, практично після кожної зміни.

Потім італійська влада вийшла і сказала: все, ми припиняємо тестувати медиків до появи симптомів. В Україні така ж ситуація. Ми тестуємо медиків, які були в контакті, і тому у них часто виявляють коронавірусну хворобу, — резюмував Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що тести на коронавірус роблять усім хворим із пневмонією.