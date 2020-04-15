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https://racurs.ua/n136786-lyashko-ukraina-ne-ujnaya-koreya-my-ne-mojem-sebe-pozvolit-vseh-testirovat-na-covid-19.html

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Тесты на коронавирус в Украине делают всем, у кого диагностированы симптомы COVID-19, а также их контактным лицам. Об этом сегодня рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он также отметил, что не понимает призывов к массовому тестированию населения на коронавирусную инфекцию.

В частности, по его мнению, нет стратегии в том, чтобы, например, прийти под супермаркет и всех тестировать.

Мне говорят: вот если бы мы больше тестировали, больше бы обнаруживали, это хорошо, мы бы их изолировали. Так мы и не отказываемся от тестирования. Мы будем его увеличивать. Но у нас есть четкие критерии, кого тестировать. Южная Корея сумела себе такое позволить — всех тестировать. Украинская экономика и украинская система здравоохранения — это не Южная Корея. У нас тестируют всех, у кого есть симптомы и кто был в контакте. Поскольку они могут переносить инфекцию. Их нужно выявить и изолировать, — отметил Ляшко в интервью НВ.

Кроме этого, он напомнил об Италии, где по состоянию на 4 апреля заболело 9 тыс. медработников. Изначально итальянский медперсонал тестировали очень часто, практически после каждой смены.

Затем власть вышла и сказала: все, мы прекращаем тестировать медиков до появления симптомов. В Украине такая же ситуация. Мы тестируем медиков, которые были в контакте, и поэтому у них часто обнаруживают коронавирусную инфекцию, — резюмировал Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что тесты на коронавирус делают всем заболевшим пневмонией.