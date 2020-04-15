Тесты на коронавирус делают всем заболевшим пневмонией - Ляшко

https://racurs.ua/n136773-testy-na-koronavirus-delaut-vsem-zabolevshim-pnevmoniey-lyashko.html

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Тесты на коронавирус делают всем заболевшим пневмонией. Такую информацию сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Также представитель Минздрава рассказал, сколько аппаратов искусственной вентиляции легких есть в наличии в больницах первой волны.

Всех больных пневмонией мы сейчас тестируем на коронавирусную инфекцию. Получаем результат и знаем, где они находятся… Вопрос не в том, чтобы нагнать численность тестирования, а в том, чтобы тестировать и понимать динамику, — отметил Ляшко в интервью НВ.

Он добавил, что в больницах первой волны сейчас подготовлены почти две тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких.

У каждой кровати в отделениях интенсивной терапии, к которым подведен кислород. То есть мы готовы сейчас к первой волне — одновременно принять 1994 пациента для терапии. Сегодня загрузка этих ИВЛ составляет 8%, — рассказал чиновник МОЗ.

Также Ляшко прокомментировал вопрос формирования коллективного иммунитета (так называемого иммунитета нации), который, по его мнению, формируется только профилактикой.