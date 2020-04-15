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Тести на коронавірус роблять усім хворим із пневмонією — Ляшко / Фото: konkurent.ua

Тести на коронавірус роблять усім хворим із пневмонією — Ляшко

15 кві 2020, 13:12
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Тести на коронавірус роблять усім хворим із пневмонією. Таку інформацію сьогодні повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Також представник Міністерства охорони здоров’я розповів, скільки апаратів штучної вентиляції легенів є у лікарнях першої хвилі.

Всіх хворих із пневмонією ми зараз тестуємо на коронавірусну хворобу. Отримуємо результат і знаємо, де вони перебувають… Питання не в тому, щоб нагнати кількісно тестування, а в тому, щоб тестувати і розуміти динаміку, — зазначив Ляшко в інтерв’ю НВ.

Він додав, що у лікарнях першої хвилі нині підготовлено майже дві тисячі апаратів штучної вентиляції легенів.

Біля кожного ліжка у відділеннях інтенсивної терапії, до яких підведено кисень. Тобто ми готові зараз до першої хвилі — одночасно прийняти 1994 пацієнти для терапії. Сьогодні завантаження цих ШВЛ складає 8%, — розповів чиновник МОЗ.

Також Ляшко прокоментував питання формування колективного імунітету (так званого імунітету нації), який, на його думку, формується лише профілактикою.

Колективний імунітет, який формується через хворобу, — це середньовічний колективний імунітет. Порятунок для нас — винахід вакцини. 80% людей перехворіють коронавірусом у легких формах. Багато з них навіть не помітять, що вони ним хворіли, — резюмував головний санітарний лікар.

Джерело: Ракурс


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