Особый режим въезда в Киев. Фото: Ракурс

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Ракурс

Особый режим въезда в Киев начал действовать с сегодняшнего дня. Начиная с 13.00 у всех водителей и пассажиров автотранспорта, который въезжает в столицу, измеряется температура. Данные ограничения носят временный характер и после пасхальных праздников, 20 апреля, их планируется отменить.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Пантелеев отметил, что контроль за соблюдением особого режима въезда в Киев осуществляют все службы. На блокпостах присутствуют полицейские и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также привлечены медработники.

Чиновник уточнил, что данные ограничения вынужденные. В настоящее время на въездах в Киев уже наблюдаются большие пробки.

Пантелеев сообщил, что данные мероприятия планируются проводить до понедельника, 20 апреля, но окончательное решение об отмене особого режима въезда будет принято позже. Все зависит от того, насколько стабильной будет ситуация в Киеве.

По словам чиновника, ограничение может быть снято лишь в том случае, если в Киеве возле храмов, церквей и других культовых сооружений не будет наблюдаться большого скопления людей.

Ранее «Ракурс» представил карту блокпостов на въездах в Киев, на которых будет проводиться термометрия.