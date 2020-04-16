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Киев перекрыли блокпостами
Киев перекрыли блокпостами: на въездах в столицу водителям измеряют температуру, уже образовались пробки (КАРТА, ВИДЕО)https://racurs.ua/n136852-kiev-perekryli-blokpostami-pri-vezde-v-stolicu-nachali-izmeryat-temperaturu-uje-obrazovalis.htmlРакурс
Блокпосты на въездах в Киев начали работать уже сегодня в 13.00. Теперь всем въезжающим в Киев должны измерять температуру. Для этого на въездах в Киев оборудовали девять блокпостов.
Если у пассажиров или водителей транспорта фиксируется повышенная температура, то правоохранители принимают решение об их госпитализации или отправке на самоизоляцию. Особое внимание уделяется автомобилям из других регионов. Об этом пишет PavlovskyNews в своем Telegram-канале.
Для проверки автомобилей правоохранители частично перекрывают трассы. Так, на блокпосту № 503, который находится на Бориспольском шоссе, дорогу частично перекрыл бронированный автомобиль. На этом блокпосту уже начали проводить температурный скрининг, поэтому там образовалась пробка.
Также пробки, согласно картам Google, есть на блокпосту № 502 (Броварской проспект) и на посту № 505 (проспект Академика Глушкова).
О пробках сообщают и на въезде в Киев со стороны Житомира. Всем пассажирам и водителям измеряют температуру, если она выше 37,5 градусов, вызывают скорую помощь. Об этом сообщает «Киев оперативный».
Отметим, блокпосты расположены в таких местах:
- улица Богатырская, 32-Е (рядом с помещением стационарного поста);
- проспект Броварской (напротив здания стационарного поста);
- улица Бориспольское шоссе (перед остановкой общественного транспорта возле пл. Харьковская);
- проспект Академика Глушкова (напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом);
- шоссе Житомирское (напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом);
- улица Гостомельское шоссе, 1/1-Б (возле здания стационарного поста);
- Днепровское шоссе (напротив здания стационарного пункта);
- улица Вышгородская, 83-А;
- шоссе Столичное (около санатория «Жовтень»).
Если при проверке температура окажется выше 37,5 градусов, то будет проводиться тестирование на COVID-19, а человека отправят на самоизоляцию. Если температура тела будет выше 38,0 градусов, то предусмотрена обязательная госпитализация.
Напомним, ранее в соцсетях опубликовали карту блокпостов на въезде в Киев для обязательного температурного скрининга. Данное ограничение касается автобусов, а также пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров с водителем включительно.
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