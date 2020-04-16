Киев перекрыли блокпостами

https://racurs.ua/n136852-kiev-perekryli-blokpostami-pri-vezde-v-stolicu-nachali-izmeryat-temperaturu-uje-obrazovalis.html

Ракурс

Блокпосты на въездах в Киев начали работать уже сегодня в 13.00. Теперь всем въезжающим в Киев должны измерять температуру. Для этого на въездах в Киев оборудовали девять блокпостов.

Если у пассажиров или водителей транспорта фиксируется повышенная температура, то правоохранители принимают решение об их госпитализации или отправке на самоизоляцию. Особое внимание уделяется автомобилям из других регионов. Об этом пишет PavlovskyNews в своем Telegram-канале.

Для проверки автомобилей правоохранители частично перекрывают трассы. Так, на блокпосту № 503, который находится на Бориспольском шоссе, дорогу частично перекрыл бронированный автомобиль. На этом блокпосту уже начали проводить температурный скрининг, поэтому там образовалась пробка.

Также пробки, согласно картам Google, есть на блокпосту № 502 (Броварской проспект) и на посту № 505 (проспект Академика Глушкова).

О пробках сообщают и на въезде в Киев со стороны Житомира. Всем пассажирам и водителям измеряют температуру, если она выше 37,5 градусов, вызывают скорую помощь. Об этом сообщает «Киев оперативный».

Отметим, блокпосты расположены в таких местах:

улица Богатырская, 32-Е (рядом с помещением стационарного поста);

проспект Броварской (напротив здания стационарного поста);

улица Бориспольское шоссе (перед остановкой общественного транспорта возле пл. Харьковская);

проспект Академика Глушкова (напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом);

шоссе Житомирское (напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом);

улица Гостомельское шоссе, 1/1-Б (возле здания стационарного поста);

Днепровское шоссе (напротив здания стационарного пункта);

улица Вышгородская, 83-А;

шоссе Столичное (около санатория «Жовтень»).

Если при проверке температура окажется выше 37,5 градусов, то будет проводиться тестирование на COVID-19, а человека отправят на самоизоляцию. Если температура тела будет выше 38,0 градусов, то предусмотрена обязательная госпитализация.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали карту блокпостов на въезде в Киев для обязательного температурного скрининга. Данное ограничение касается автобусов, а также пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров с водителем включительно.