Київ перекрили блокпостами

https://racurs.ua/ua/n136852-kyyiv-perekryly-blokpostamy-pry-v-yizdi-u-stolycu-pochaly-vymiruvaty-temperaturu-vje-utvorylysya.html

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Блокпости на в’їздах до Києва почали працювати вже сьогодні о 13.00. Тепер усім, хто в’їжджає до Києва, повинні вимірювати температуру. Для цього на в’їздах до Києва обладнали дев’ять блокпостів.

Якщо у пасажирів або водіїв транспорту фіксується підвищена температура, то правоохоронці приймають рішення про їхню госпіталізацію або відправку на самоізоляцію. Особлива увага приділяється автомобілям з інших регіонів. Про це пише PavlovskyNews в своєму Telegram-каналі.

Для перевірки автомобілів правоохоронці частково перекривають траси. Так, на блокпосту № 503, який розташований на Бориспільському шосе, дорогу частково перекрив броньований автомобіль. На цьому блокпості вже почали проводити температурний скринінг, тому там утворився затор.

Також затори, згідно з картами Google, є на блокпосту № 502 (Броварський проспект) і на посту № 505 (проспект Академіка Глушкова).

Про затори повідомляють і на в’їзді до Києва з боку Житомира. Усім пасажирам і водіям вимірюють температуру, якщо вона вище 37,5 градусів, викликають швидку допомогу. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Зазначимо, блокпости розташовані у таких місцях:

вулиця Богатирська, 32-Е (поруч із приміщенням стаціонарного поста);

проспект Броварський (навпроти будівлі стаціонарного поста);

вулиця Бориспільське шосе (перед зупинкою громадського транспорту біля пл. Харківська);

проспект Академіка Глушкова (навпроти будівлі стаціонарного поста за пішохідним переходом);

шосе Житомирське (навпроти будівлі стаціонарного поста за пішохідним переходом);

вулиця Гостомельське шосе, 1/1-Б (біля будівлі стаціонарного поста);

Дніпровське шосе (навпроти будівлі стаціонарного пункту);

вулиця Вишгородська, 83-А;

шосе Столичне (біля санаторію «Жовтень»).

Якщо при перевірці температура виявиться вище 37,5 градусів, то буде проводитися тестування на COVID-19, а людину відправлять на самоізоляцію. Якщо температура тіла буде вище 38,0 градусів, то передбачена обов’язкова госпіталізація.

Нагадаємо, раніше в соцмережах опублікували карту блокпостів на в’їзді до Києва для обов’язкового температурного скринінгу. Дане обмеження стосується автобусів, а також пасажирського і легкового транспорту, що перевозить понад трьох пасажирів з водієм включно.