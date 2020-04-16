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Київ перекрили блокпостами

Київ перекрили блокпостами: на в’їздах у столицю водіям вимірюють температуру, вже утворилися затори (КАРТА, ВІДЕО)

16 кві 2020, 14:51
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Блокпости на в’їздах до Києва почали працювати вже сьогодні о 13.00. Тепер усім, хто в’їжджає до Києва, повинні вимірювати температуру. Для цього на в’їздах до Києва обладнали дев’ять блокпостів.

Якщо у пасажирів або водіїв транспорту фіксується підвищена температура, то правоохоронці приймають рішення про їхню госпіталізацію або відправку на самоізоляцію. Особлива увага приділяється автомобілям з інших регіонів. Про це пише PavlovskyNews в своєму Telegram-каналі.

Для перевірки автомобілів правоохоронці частково перекривають траси. Так, на блокпосту № 503, який розташований на Бориспільському шосе, дорогу частково перекрив броньований автомобіль. На цьому блокпості вже почали проводити температурний скринінг, тому там утворився затор.

Київ перекрили блокпостами. Фото: Страна

Також затори, згідно з картами Google, є на блокпосту № 502 (Броварський проспект) і на посту № 505 (проспект Академіка Глушкова).

Київ перекрили блокпостами

Про затори повідомляють і на в’їзді до Києва з боку Житомира. Усім пасажирам і водіям вимірюють температуру, якщо вона вище 37,5 градусів, викликають швидку допомогу. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Зазначимо, блокпости розташовані у таких місцях:



  • вулиця Богатирська, 32-Е (поруч із приміщенням стаціонарного поста);
  • проспект Броварський (навпроти будівлі стаціонарного поста);
  • вулиця Бориспільське шосе (перед зупинкою громадського транспорту біля пл. Харківська);
  • проспект Академіка Глушкова (навпроти будівлі стаціонарного поста за пішохідним переходом);
  • шосе Житомирське (навпроти будівлі стаціонарного поста за пішохідним переходом);
  • вулиця Гостомельське шосе, 1/1-Б (біля будівлі стаціонарного поста);
  • Дніпровське шосе (навпроти будівлі стаціонарного пункту);
  • вулиця Вишгородська, 83-А;
  • шосе Столичне (біля санаторію «Жовтень»).

Якщо при перевірці температура виявиться вище 37,5 градусів, то буде проводитися тестування на COVID-19, а людину відправлять на самоізоляцію. Якщо температура тіла буде вище 38,0 градусів, то передбачена обов’язкова госпіталізація.

Нагадаємо, раніше в соцмережах опублікували карту блокпостів на в’їзді до Києва для обов’язкового температурного скринінгу. Дане обмеження стосується автобусів, а також пасажирського і легкового транспорту, що перевозить понад трьох пасажирів з водієм включно.


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