Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестбанком щодо енергооптимізації українських вишів

Рада відкрила шлях українським вишам для отримання грантів Європейського інвестбанку на оптимізацію енергоспоживання Фото: openforest.org.ua

https://racurs.ua/ua/n136848-rada-ratyfikuvala-ugodu-z-ievropeyskym-investbankom-schodo-optymizaciyi-energospojyvannya.html

Ракурс

Верховна Рада ратифікувала угоду про грант Фонду Е5Р в рамках проекту «Вища освіта України», укладену з Європейським інвестиційним банком. Відповідний законопроект № 0034 підтримало 339 народних обранців.

Угода про грант для України з Європейським інвестбанком була укладена у грудні 2018 року з метою забезпечити співфінансування за рахунок коштів фонду E5P проекту «Вища освіта України». Фінансує цей проект Північна екологічна фінансова корпорація спільно з ЄІБ.

Ратифікація цієї угоди дозволяє запустити проект, який має на меті підвищити ефективність споживання та використання енергопродуктів, зменшити техногенне навантаження на навколишнє середовище, створити передумови для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління й обліку енергопродуктів.

Окрім цього, передбачається надання університетам — учасникам проекту допомоги в оптимізації управлінських процесів енергоспоживання.

Цей проект також відповідає основним положенням «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року».