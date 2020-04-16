Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестбанком по энергооптимизации украинских вузов / Фото: openforest.org.ua

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Верховная Рада ратифицировала соглашение о гранте Фонда Е5Р в рамках проекта «Высшее образование Украины», заключенное с Европейским инвестиционным банком. Соответствующий законопроект № 0034 поддержали 339 народных избранников.

Соглашение о гранте для Украины с Европейским инвестбанком было заключено в декабре 2018 года с целью обеспечения софинансирования за счет средств фонда E5P проекта «Высшее образование Украины». Финансирует этот проект Северная экологическая финансовая корпорация совместно с ЕИБ.

Ратификация этого соглашения позволяет запустить проект, нацеленный на повышение эффективности потребления и использования энергопродуктов, уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду, создание предпосылок для существенного уменьшения энергоемкости экономики за счет внедрения новых технологий, прогрессивных стандартов, современных систем контроля, управления и учета энергопродуктов.

Кроме этого, предусматривается предоставление университетам — участникам проекта помощи в оптимизации управленческих процессов энергопотребления.

Этот проект также соответствует основным положениям «Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года».