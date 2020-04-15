ВНО-2020: даты тестирования после карантина назвали в МОН

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Дата проведения ВНО (внешнего независимого оценивания) в 2020 году зависит от срока завершения карантина, введенного в Украине из-за вспышки коронавирусной инфекции. В то же время Министерство образования и науки разработало два сценария проведения ВНО-2020 — в июне или августе.

ВНО состоится в 2020 году. Сроки его проведения зависят от окончания карантина в Украине, — заявила на брифинге 15 апреля исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий, пишет «Укринформ».

По ее словам, профильное министерство разработало минимум два сценария проведения ВНО. В частности, если карантин закончится до конца мая, то в июне возможно проведение пробного ВНО, а с 25 июня — основной сессии ВНО. В случае длительного карантина пробное ВНО-2020 стартует в начале августа, а основная сессия тестирования пройдет с 25 августа.

Мандзий также напомнила, что для учеников 4-го и 9-го классов отменили государственную итоговую аттестацию (ГИА).

Кроме этого, МОН сегодня сообщило о новом информресурсе, где собраны все изменения в образовательном процессе в Украине. В частности, здесь размещена актуальная информация о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах, ВНО-2020 и вступительной кампании. Министерство также обещает публиковать обновления в случае изменений в карантине или принятия новых решений.

Напомним, основная сессия ВНО в 2020 году должна была начаться 21 мая тестированием по математике, ВНО по украинскому языку и литературе было запланировано на 26 мая, физике — 28 мая, немецкому, испанскому, французскому языках — 1 июня, английскому языку — 2 июня, истории Украины — 4 июня, биологии — 9 июня, географии — 11 июня.