Ан-225 "Мрия" перевез из Китая рекордные 100 т медикаментов, фото — ГП "Антонов"

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Самолет Ан-225 «Мрия» способен гораздо быстрее и экономичнее привезти в Украину груз медикаментов из Китая. В эти недели украинский гигант чрезвычайно популярен во всем мире, но только не в Украине.

Алексей Давыденко, владелец и директор одного из предприятий медицинской отрасли, удивляется, почему украинское правительство фрахтует пассажирские «Боинги», но не использует «Мрию», как это недавно сделали поляки.

В «Мрию» влезает 200 куб. м. Посмотрите, как поляки везут груз из Китая. Один раз. 100 тонн. Тысяча кубических метров. Мы же возим по 200 куб. м за раз и уже трижды гоняли пассажирский самолет, — написал Давыденко.

Недавно самолет Ан-225 «Мрия» перевез в Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств. За приземлением в аэропорту Шопена наблюдали в сети 80 тыс. человек, а самолет совершил круг почета.

Пресс-центр ГП «Антонов» сообщил, что за всю историю авиации такой объем медицинского груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета.

Пилоты впоследствии опубликовали видео с моментом захода на посадку, а в комментариях прямой трансляции поляки благодарили пилотов. «Антонов» присоединился к перевозке медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавируса COVID-19.

13 апреля «Мрия» вылетела из китайского аэропорта Тяньцзинь с грузом медикаментов, тестов для проведения лабораторных анализов, медицинских масок и других средств защиты. За всю историю авиации такой объем медицинского груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета. В аэропорту Алматы самолет дозаправился.

Недавно во время модернизации «Мрия» получила новую систему дистанционного управления силовой установкой украинского производства, редко-кристаллические приборы контроля работы двигателей, современное энергосберегающее светооборудование.

В период с 19 марта по 15 апреля самолеты «Антонова» перевезли более 1,5 тыс. тонн груза для борьбы с короновирусом. Ожидается, что до конца апреля, согласно заключенным контрактам, будет перевезено еще более 1 тыс. тонн груза.

Напомним, что украинской «Мрие» принадлежат более 250 рекордов в области авиации, в частности, и перевозки моногруза весом в 187,6 т, а также абсолютный рекорд по грузоподъемности в 253,8 т.