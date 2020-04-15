Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 16 апреля ожидается без существенных осадков, синоптики обещают возвращение тепла.

Ночью температура воздуха ожидается от 2° до 6° тепла. Днем будет намного теплее — 14−20° выше нуля. Также завтра ожидаются порывы ветра 17−22 м/с, а в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0−3° мороза. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве завтра зонтики не понадобятся, так как осадков не обещают. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, днем — 16−18° с выше нуля. В Харькове без осадков, а температурные показатели будут следующими — 3−5° выше нуля ночью, днем — 12−14° тепла.

Во Львове завтра будет сухо и тепло. Ночью прогнозируют 4−6° тепла, а днем 19−21° выше нуля. В Карпатах в ближайшие сутки будет сухо. Ночью 2−6° тепла, днем 18−21° тепла по Цельсию.

В Одессе прогнозируют теплую погоду, температура воздуха ночью 4−6° тепла, днем — 16−18° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 апреля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 15 апреля синоптики предупреждали украинцев о штормовом ветре. В Гидрометцентре заявили, что порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.