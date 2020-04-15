Мустафа Джемилев. Фото: Интерфакс-Украина

https://racurs.ua/n136800-narushenie-zakonov-i-obychaev-voyny-prokuratura-vzyalas-za-okkupantov-kotorye-presleduut-djemileva.html

Ракурс

Мустафа Джемилев, который является лидером крымскотатарского народа, незаконно преследуется оккупационной властью Крыма. В связи с этим прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство.

Оккупационная власть Крыма пытается поддерживать на полуострове атмосферу страха и запугивания крымских татар, которые не согласны с аннексией полуострова. Это является очередным грубым нарушением международного гуманитарного права, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

Оккупационная власть Крыма выдвинула против Джемилева обвинения по трем статьям УК РФ: по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение государственной границы России), по ч. 1 ст.224 (небрежной хранение огнестрельного оружия) и по ч.1 ст.222 (незаконное приобретение и хранении боеприпасов).

Данные эпизоды связаны с событиями, которые происходили до аннексии Крыма.

В связи с этим, прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны).

Подобные действия оккупационных властей нарушают требования ст. 70 и ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Джемилев преследуется оккупантами за события, которые происходили до начала оккупации полуострова, следовательно, действия Джемилева не попадают под юрисдикцию оккупантов.

Как ранее писал «Ракурс», прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования оккупантами главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Оккупанты пытаются обвинить Чубарова в организации массовых беспорядков у парламента автономной республики, где 26 февраля 2014 года состоялся проукраинский митинг.