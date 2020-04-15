Мустафа Джемілєв. Фото: Інтерфакс-Україна

https://racurs.ua/ua/n136800-porushennya-zakoniv-i-zvychayiv-viyny-prokuratura-vzyalasya-za-okupantiv-yaki-peresliduut.html

Ракурс

Мустафа Джемілєв, який є лідером кримськотатарського народу, незаконно переслідується окупаційною владою Криму. У зв’язку з цим прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження.

Окупаційна влада Криму намагається держати у страху кримських татар, які не згодні з анексією півострова. Це є черговим нахабним порушенням міжнародного гуманітарного права, повідомляє прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим.

Окупаційна влада Криму висунула проти Джемілєва звинувачення за трьома статтями КК РФ: за ч.3 ст.322 (незаконне перетинання державного кордону Росії), за ч. 1 ст.224 (недбале зберігання вогнепальної зброї) та за ч.1 ст.222 (незаконне придбання і зберігання боєприпасів).

Дані епізоди пов’язані з подіями, які відбувалися до захоплення Криму.

У зв’язку з цим, прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв ведення війни).

Подібні дії окупаційної влади порушують вимоги ст. 70 і ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Джемілєв переслідується окупантами за події, які відбувалися до початку окупації півострова, отже, дії Джемілєва не потрапляють під юрисдикцію окупантів.

Як раніше писав «Ракурс», прокуратура Автономної республіки Крим почала кримінальне провадження за фактом незаконного переслідування окупантами глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Окупанти намагаються звинуватити Чубарова в організації масових заворушень біля парламенту автономної республіки 26 лютого 2014 року, де відбувся проукраїнський мітинг.