COVID-19 - крапельна інфекція: у МОЗ назвали миття під’їздів і блокпости на дорогах психологічним ефектом

https://racurs.ua/ua/n136799-u-moz-nazvaly-myttya-pid-yizdiv-i-vstanovlennya-sanitarnyh-postiv-psyhologichnym-efektom.html

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COVID-19 — крапельна інфекція, нагадали у Міністерстві охорони здоров’я України. Разом з тим, у МОЗ зазначають, що встановлення санітарно-карантинних постів на в’їздах-виїздах у населені пункти, а також миття під’їздів і доріг чинить психологічний ефект на громадян. Тому профільне міністерство й надалі радить здійснювати ці санітарні заходи.

Зараз часто можна почути, що заходи, котрі застосовуються — це якась дурість. Зокрема, санітарно-карантинні пости на в’їзді-виїзді в село, область. Обробляють колеса. Ти проїжджаєш через санітарний бар'єр. Десь під’їзди миють, поливають розчином проїжджу частину. Всі розуміють, що COVID-19 — крапельна інфекція. Навіщо мити асфальт? Я, коли стежив за подібними діями в Китаї, Італії, теж сидів і думав — на фіга? Зараз я розумію, навіщо це робиться, і рекомендую впроваджувати також, — заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю НВ.

На думку чиновника МОЗ, поки цього не робиться, українці не розуміють проблему.

Це психологічний ефект, — резюмував Ляшко.

Він також зауважив, що на психологію громадян впливає закриття парків та заборона на проведення пікніків.

Це все формування психології. Ми починаємо замислюватися і залишатися вдома. І ефект від цього є, — переконаний головний санітарний лікар.

Він зазначив, що такі речі як необхідність вакцинації, носіння маски, миття рук, провітрювання кімнати та вологого прибирання — зрозумілі усім. Окрім цього, Ляшко наголосив, що коронавірус передається як грип, а також зауважив, що ніде в світі люди не стоять у чергах так щільно один до одного як в Україні.