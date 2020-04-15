COVID-19 - капельная инфекция: в Минздраве назвали дезинфекцию подъездов психологическим эффектом

https://racurs.ua/n136799-v-minzdrave-nazvali-dezinfekciu-podezdov-i-sanitarnye-posty-na-dorogah-psihologicheskim-effektom.html

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COVID-19 — капельная инфекция, напомнили в Министерстве здравоохранения Украины. Вместе с тем, в Минздраве отмечают, что установление санитарно-карантинных постов на въездах-выездах в населенные пункты, а также дезинфекция подъездов и дорог оказывает психологический эффект на граждан. Поэтому профильное министерство и в дальнейшем советует осуществлять эти санитарные мероприятия.

Сейчас часто можно услышать, что меры, которые применяются — это какая-то глупость. В частности, санитарно-карантинные посты на въезде-выезде в село, область. Обрабатывают колеса. Ты проезжаешь через санитарный барьер. Где-то подъезды моют, поливают раствором проезжую часть. Все понимают, что COVID-19 — капельная инфекция. Зачем мыть асфальт? Я, когда следил за подобными действиями в Китае, Италии, сидел и думал — на фига? Сейчас я понимаю, зачем это делается, и рекомендую внедрять тоже, — заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью НВ.

По мнению чиновника Минздрава, если не делать этого, украинцы не понимают проблему.

Это психологический эффект, — резюмировал Ляшко.

Он также отметил, что на психологию граждан влияет закрытие парков и запрет на проведение пикников.

Это все формирование психологии. Мы начинаем задумываться и оставаться дома. И эффект от этого есть, — убежден главный санитарный врач.

Он отметил, что такие вещи как необходимость вакцинации, надевания масок, мытья рук, проветривания комнаты и влажной уборки — понятны всем. Кроме этого, Ляшко напомнил, что коронавирус передается по аналогии с гриппом, а также подчеркнул, что нигде в мире люди не стоят в очередях так плотно друг к другу как в Украине.