Цены на нефть снова обвалились. Фото: 5 канал

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Цены на нефть впервые обвалились после сделки ОПЕК+. По состоянию на сегодня стоимость марки Brent упала почти на 4% — до 28,2 долл. за баррель.

Нефть WTI подешевела на 11% — до 19,96 долл. за баррель, снижаясь в цене уже третий день подряд. Стоимость Brent упала более чем на 7% — до 29,39 долл. за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Тем временем в обзоре Международного энергетического агентства говорится о том, что мировой спрос на нефть в апреле 2020 года снизится на 29 млн баррелей в сутки в сравнении с 2019 годом, что является минимальным уровнем с середины 1990-х годов. Эксперты отмечают, что во втором квартале спрос упадет на 23,1 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем прошлого года.

Ожидается, что во втором полугодии спрос на «черное золото» начнет постепенно восстанавливаться. Аналитики прогнозируют, что в декабре спрос на нефть будет на 2,7 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года, а по итогам года он снизится на 9,3 млн баррелей. Отмечается, что спрос ликвидирует рост, накопленный за десятилетия.

Напомним, 12 марта члены ОПЕК, Россия и другие страны-добытчики нефти договорились сократить добычу «черного золота» на рекордную величину, что составляет около 10% мирового снабжения.