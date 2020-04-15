Ціни на нафту знову обвалилися. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n136797-ciny-na-naftu-obvalylysya-eksperty-zayavyly-pro-skorochennya-svitovogo-popytu.html

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Ціни на нафту вперше обвалилися після угоди ОПЕК+. Станом на сьогодні вартість марки Brent впала майже на 4% — до 28,2 дол. за барель.

Нафта WTI подешевшала на 11% — до 19,96 дол. за барель, знижуючись у ціні вже третій день поспіль. Вартість Brent впала на понад 7% — до 29,39 дол. за барель. Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE.

Тим часом у огляді Міжнародного енергетичного агентства йдеться про те, що світовий попит на нафту у квітні 2020 року знизиться на 29 млн барелів на добу в порівнянні з 2019 роком, що є мінімальним рівнем з середини 1990-х років. Експерти відзначають, що у другому кварталі попит впаде на 23,1 млн барелів на добу в порівнянні з рівнем минулого року.

Очікується, що у другому півріччі попит на «чорне золото» почне поступово відновлюватися. Аналітики прогнозують, що у грудні попит на нафту буде на 2,7 млн барелів на добу нижче рівня 2019 року, а за підсумками року він знизиться на 9,3 млн барелів. Зазначається, що попит ліквідує зростання, накопичене за десятиліття.

Нагадаємо, 12 березня члени ОПЕК, Росія та інші країни-добувачі нафти домовилися скоротити добування «чорного золота» на рекордну величину, що становить близько 10% світового постачання.