Google навчив розумний годинник змушувати власників мити руки

Розумний годинник Google. Фото: Ігроманія

https://racurs.ua/ua/n136796-google-navchyv-rozumnyy-godynnyk-zmushuvaty-vlasnykiv-myty-ruky.html

Ракурс

Компанія Google розширила функціонал свого розумного годинника. Тепер гаджет систематично буде нагадувати своєму господареві, що прийшов час помити руки.

Ця функція була включена в оновлення v5.4.0 для додатка Google Clock, повідомляє The Verge.

Нова функція додана в додаток «Годинник» і буде кожні три години відправляти оповіщення про необхідність у черговий раз помити руки.

Як тільки користувач буде готовий до процедури, він включає 40-секундний відлік часу, необхідний для ретельного миття рук. Дане попередження не надто нав’язливе, але користувач за бажанням може відключити цю функцію.

Як раніше писав «Ракурс», Google почав публікувати звіти про мобільність своїх користувачів, які демонструють зміни трафіку в магазинах, аптеках, парках, торгових і розважальних закладах, громадському транспорті та інших місцях скупчення людей.