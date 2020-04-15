Прогноз переміщення забрудненого повітря з Чорнобильської зони: опублікована нова карта

Прогноз переміщення забрудненого повітря з Чорнобильської зони. Фото: Getty Images

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Ракурс

Пожежу в Чорнобилі вже загасили, проте в деяких районах лісництв ще є осередки тління, які зараз ліквідовують рятувальники. У зв’язку з цим в Києві і області 15 квітня фіксується забруднення повітря.

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки розробив прогноз переміщення потенційно забруднених повітряних мас. Карта прогнозу опублікована на сайті центру.

Протягом дня 14 та 15 квітня 2020 року спостерігалося тління трав’яної підстилки на окремих ділянках Денісовецького, Котовського, Корогодського, Паришевського і Луб’янського лісництв. Обстановка стабільно напружена, — повідомляється на сайті.

Згідно з прогнозними розрахунками траєкторії руху, вітер протягом найближчої доби перемістить забруднене повітря в південному і південно-східному напрямках, тобто в сторону Києва. Саме тому вдень 15 квітня по всій Київській області спостерігалися невеликі опади.

Водночас рівень радіоактивного цезію в Києві не перевищує 0,1 мБк на квадратний метр. Зазначимо, що нормами радіаційної безпеки України допустима концентрація Cs-137 встановлено на рівні 800 мБк на квадратний метр.

Водночас глава Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов закликав жителів Києва, Київської та Житомирської областей не виходити з дому вранці. Він зазначив, що через пожежі в Чорнобилі повітря в цих областях сильно забруднене, тому людям з хронічними захворюваннями не рекомендується виходити на вулицю в ранковий час.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник тим часом опублікував фото веселки в зоні відчуження, яка з’явилася після дощів.

Як повідомлялося, пожежу в Чорнобилі загасили, але на території зони відчуження ще є осередки тління, які зараз гасять рятувальники. Радіаційний фон в Києві і області в нормі.