Прогноз перемещения загрязненного воздуха из Чернобыльской зоны: опубликована новая карта

Прогноз перемещения загрязненного воздуха из Чернобыльской зоны. Фото: Getty Images

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Ракурс

Пожар в Чернобыле уже потушен, однако в некоторых районах лесничеств еще есть очаги тления, которые сейчас ликвидируют спасатели. В связи с этим в Киеве и области 15 апреля фиксируется загрязнение воздуха.

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности разработал прогноз перемещения потенциально загрязненных воздушных масс. Карта прогноза опубликована на сайте центра.

В течение дня 14 и 15 апреля 2020 наблюдалось тление травяной подстилки на отдельных участках Денисовецкого, Котовского, Корогодского, Парышевського и Лубянского лесничеств. Обстановка стабильно напряженная, — сообщается на сайте.

Согласно прогнозным расчетам траектории движения, ветер в течение ближайших суток переместит загрязненный воздух в южном и юго-восточном направлениях, то есть в сторону Киева. Именно поэтому днем 15 апреля по всей Киевской области наблюдались небольшие осадки.

При этом уровень радиоактивного цезия в Киеве не превышает 0,1 мБк на квадратный метр. Отметим, нормами радиационной безопасности Украины допустимая концентрация Cs-137 установлена на уровне 800 мБк на квадратный метр.

В то же время глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов призвал жителей Киева, Киевской и Житомирской областей не выходить из дома утром. Он отметил, что из-за пожаров в Чернобыле воздух в этих областях сильно загрязнен, поэтому людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу в утреннее время.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник тем временем опубликовал фото радуги в зоне отчуждения, которая появилась после дождей.

Как сообщалось, пожар в Чернобыле потушен, но на территории зоны отчуждения еще есть очаги тления, которые сейчас тушат спасатели. Радиационный фон в Киеве и области в норме.