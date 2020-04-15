Коронавирус в Украине. Фото: Лента

https://racurs.ua/n136794-zarajenie-covid-19-podtverdili-u-dvuh-mladencev-iz-bukoviny.html

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В Черновицкой области коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у двух новорожденных детей и их матерей.

Один ребенок лечится дома на самоизоляции, второго младенца 14 апреля госпитализировали в реанимацию из-за врожденной патологии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

В ОГА отметили, что ранее в Черновицкой области были еще два новорожденных младенца с подозрением на коронавирус, но тесты показали отрицательный результат. Всего в области обнаружили 68 зараженных детей. Шесть из них уже вылечились.

Teleram-канал Coronavirus сообщил, что по состоянию на 16.00 зарегистрировали восемь новых случаев заражения COVID-19 в Сумской области и два случая в Донецкой области. Сегодня новый случай заражения зафиксирован в Николаеве и Черновцах. Кроме того, в Киеве заразился народный депутат, а в Харькове вирус обнаружили у курсанта Национальной гвардии. В Ровно заразились работник школы и участник церковного хора.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2 диагностирован у внефракционного народного депутата Украины Вадима Новинского. Он сдал анализы и тест на коронавирус дал положительный результат.