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Во время задержания, фото: СБУ
Совершили около 20 терактов: в Днепре задержали банду, действовавшую под кураторством россиян — СБУ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n136791-sovershili-okolo-20-teraktov-v-dnepre-zaderjali-bandu-soglasovyvavshuu-deystviya-s-rossiyskimi.htmlРакурс
В Днепре разоблачили банду, члены которой причастны к совершению ряда терактов в различных регионах Украины.
Свою деятельность злоумышленники координировали с подконтрольными спецслужбам страны-агрессора представителями российских криминальных кругов.
По предварительной информации, бандой руководил криминальный авторитет по прозвищу «Ариец», ранее неоднократно судимый житель временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Участники этой банды специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе и по заказу других лиц.
Для согласования своих действий главари банды встречались с российскими кураторами на территории РФ, Евросоюза и стран Ближнего Востока.
Всего эту группировку считают причастной к совершению около 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях: минирований и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.
Отмечается, что во время обысков у злоумышленников были изъяты 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1,7 тыс. патронов, гранаты, полученные в результате преступных действий денежные средства, а также носители информации со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Изъятые вещи направлены на экспертизу.
Главарей группировки арестованы. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Открытое уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).
Проверяется возможная причастность злоумышленников к совершению других преступлений, в частности заказных убийств.
Напомним, осенью 2017 года в Украине задержали банду, причастную к терактам и взрывам возле посольств.
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