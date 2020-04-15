Во время задержания, фото: СБУ

https://racurs.ua/n136791-sovershili-okolo-20-teraktov-v-dnepre-zaderjali-bandu-soglasovyvavshuu-deystviya-s-rossiyskimi.html

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В Днепре разоблачили банду, члены которой причастны к совершению ряда терактов в различных регионах Украины.

Свою деятельность злоумышленники координировали с подконтрольными спецслужбам страны-агрессора представителями российских криминальных кругов.

По предварительной информации, бандой руководил криминальный авторитет по прозвищу «Ариец», ранее неоднократно судимый житель временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Участники этой банды специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе и по заказу других лиц.

Для согласования своих действий главари банды встречались с российскими кураторами на территории РФ, Евросоюза и стран Ближнего Востока.

Всего эту группировку считают причастной к совершению около 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях: минирований и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Отмечается, что во время обысков у злоумышленников были изъяты 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1,7 тыс. патронов, гранаты, полученные в результате преступных действий денежные средства, а также носители информации со сведениями относительно объектов нападений и потерпевших лиц. Изъятые вещи направлены на экспертизу.

Главарей группировки арестованы. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Открытое уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

Проверяется возможная причастность злоумышленников к совершению других преступлений, в частности заказных убийств.

Напомним, осенью 2017 года в Украине задержали банду, причастную к терактам и взрывам возле посольств.