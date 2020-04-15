Під час затримання, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n136791-zdiysnyly-blyzko-20-teraktiv-u-dnipri-zatrymano-bandu-yaka-pogodjuvala-diyi-z-rosiyskymy.html

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У Дніпрі викрили банду, члени якої причетні до здійснення низки терактів у різних регіонах України.

Свою діяльність зловмисники координували з підконтрольними спецслужбам країни-агресора представниками російських кримінальних кіл.

За попередньою інформацією, бандою керував кримінальний авторитет на прізвисько «Арієць», раніше неодноразово засуджений мешканець тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Учасники цієї банди спеціалізувалися на вчиненні особливо тяжких злочинів, зокрема й на замовлення інших осіб.

Для погодження своїх дій ватажки банди зустрічалися з російськими кураторами на території РФ, Євросоюзу та країн Близького Сходу.

Загалом це угруповання вважають причетним до здійснення близько 18 терактів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях: мінувань та підпалів житлових і комерційних будівель, в яких перебували люди.

Зазначається, що під час обшуків у зловмисників було вилучено 16 одиниць вогнепальної зброї, майже 1,7 тис. набоїв, гранати, отримані внаслідок злочинних дій грошові кошти, а також носії інформації з відомостями стосовно об'єктів нападів та потерпілих осіб. Вилучені речі направлені на експертизу.

Ватажків угруповання заарештовано. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Перевіряється можлива причетність зловмисників до вчинення інших злочинів, зокрема замовних вбивств.

Нагадаємо, восени 2017 року в Україні затримали банду, причетну до терактів і вибухів біля посольств.